Pherecydes Pharma : Informations privilégiées / Autres communiqués

Les Assemblées Générales Extraordinaires (« AGE ») d'ERYTECH et de PHERECYDES seront appelées à se prononcer sur la Fusion Proposée, dont la convocation est actuellement prévue à la fin du premier semestre 2023 (ou au début du second semestre 2023). Les résolutions d'approbation de la Fusion Proposée devront obtenir, au niveau de chaque société, le vote positif des deux tiers des actionnaires présents ou représentés. L'AGE d'ERYTECH sera également appelée à approuver le changement de nom de la nouvelle entité, afin de marquer le début d'une nouvelle étape de développement pour les activités réunies.

ERYTECH a reçu des engagements de la part de Auriga Partners (agissant au nom d'Auriga Ventures III) et Recordati SpA, qui représentent ensemble environ 4,67% du capital social et 8,91% des droits de vote d'ERYTECH, de voter en faveur des résolutions liées à l'opération lors de l'AGE d'ERYTECH. De même, PHERECYDES a reçu des engagements de la part de Elaia Partners (agissant au nom d'Auriga IV Bioseeds), Go Capital (agissant au nom de Ouest Ventures III) et du pool d'actionnaires représenté par M. Guy Rigaud, qui représentent ensemble environ 41,5% du capital social et des droits de vote de PHERECYDES, d'apporter, après la conclusion de l'accord de fusion mais avant la réalisation de la Fusion Proposée, une quote-part de leurs actions PHERECYDES à ERYTECH en contrepartie d'actions ERYTECH nouvellement émises qui représenteraient un maximum de 10% des actions ERYTECH2, selon le même ratio d'échange que la Fusion Proposée, et, par la suite, de voter en faveur des résolutions liées à l'opération lors de l'AGE d'ERYTECH. ERYTECH réalisera l'augmentation de capital résultant des apports en nature en vertu de la délégation conférée par son assemblée générale du 24 juin 2022 (29ème résolution).

Il est également prévu que Elaia Partners (agissant pour le compte d'Auriga IV Bioseeds), Go Capital (agissant pour le compte de Ouest Ventures III) et le pool d'actionnaires représenté par Guy Rigaud souscrivent, dans les jours suivant la date du protocole d'accord, à une augmentation de capital de PHERECYDES pour un montant total de 1,5 million d'euros à un prix par action PHERECYDES qui sera le plus élevé entre (i) 2,09 € (correspondant à la moyenne des cours PHERECYDES pondérée par les volumes au cours des 30 jours de bourse précédant le 19 janvier 2023, date de signature de la lettre d'intérêt entre les parties) et (ii) un prix égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la Société sur le marché Euronext Growth Paris des cinq (5) dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l'émission, diminuée d'une décote de 24,9% (conformément à la 5ème résolution de l'assemblée générale des actionnaires de PHERECYDES du 15 décembre 2022). La date prévue pour la réalisation de l'augmentation de capital est le 17 février 2023. Il est précisé que Elaia Partners, Go Capital et M. Guy Rigaud, administrateurs participant à l'augmentation de capital, ne participeront pas au vote du Conseil d'administration de PHERECYDES décidant l'augmentation de capital.

Gouvernance de la nouvelle entité

A l'issue de la Fusion Proposée, M. Jean-Paul Kress, Président d'ERYTECH, démissionnera de son mandat et M. Didier Hoch, Président de PHERECYDES, deviendra Président du Conseil d'administration d'ERYTECH. Il est prévu que le Conseil d'administration d'ERYTECH soit composé d'un nombre égal d'administrateurs issus des Conseils d'administration actuels d'ERYTECH et de PHERECYDES. Il est prévu par ailleurs de demander aux actionnaires d'ERYTECH à l'occasion de l'assemblée devant statuer sur la Fusion Proposée de supprimer la voix prépondérante dont bénéficiait le Président du Conseil d'administration en cas de partage des voix à l'occasion des délibérations du Conseil.

Sous réserve de ces dispositions, M. Thibaut du Fayet, actuellement Directeur Général de PHERECYDES, deviendra Directeur Général d'ERYTECH, tandis que M. Gil BEYEN deviendra Vice-Président du Conseil d'administration d'ERYTECH (et restera Président exécutif de Erytech Pharma, Inc., la filiale d'ERYTECH aux Etats-Unis). M. Eric Soyer restera Directeur Général Délégué et Directeur Financier d'ERYTECH.

ERYTECH et PHERECYDES ont décidé de mettre en place un comité de pilotage stratégique qui supervisera l'exécution du Protocole d'accord, en particulier la mise en œuvre de la Fusion Proposée ainsi que l'intégration opérationnelle des deux sociétés. Les deux sociétés ont décidé de changer le nom de la société fusionnée, qui sera divulgué une fois la fusion achevée.

2 Pourcentage calculé avant l'émission des actions.