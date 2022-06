Pherecydes Pharma : annonce le recrutement du premier patient de l'étude de phase II PhagoDAIR dans le traitement des infections ostéoarticulaires sur prothèses causées par le Staphylococcus aureus

connue depuis de nombreuses années, et nous cherchons à la développer à l'hôpital de la Croix-Rousse depuis 2017, avec une expérience acquise dans le domaine des infections ostéoarticulaires complexes au CRIOAc Lyon (HCL). Grâce à Pherecydes Pharma, nous disposons pour la première fois des phages dont la qualité répond aux normes pharmaceutiques les plus strictes. En cas de succès, cette étude pourrait représenter un vrai changement de paradigme dans la prise en charge des infections bactériennes compliquées. »

A propos de Pherecydes Pharma

Créée en 2006, Pherecydes Pharma est une société de biotechnologie qui développe des traitements contre les infections bactériennes résistantes, responsables de nombreuses infections graves. La société a mis au point une approche innovante, la phagothérapie de précision, basée sur l'utilisation de phages, virus naturels tueurs de bactéries. Pherecydes Pharma développe un portefeuille de phages ciblant 3 bactéries parmi les plus résistantes et dangereuses qui représentent à elles seules plus de deux tiers des infections nosocomiales résistantes : Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa. Le concept de phagothérapie de précision a été appliqué avec succès chez plus de 50 patients dans le cadre de traitements compassionnels, sous la supervision de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM). Pherecydes Pharma, dont le siège social est à Nantes, s'appuie sur une équipe d'une vingtaine d'experts issus de l'industrie pharmaceutique, des biotechnologies et de la recherche académique.

Pour plus d'informations, www.pherecydes-pharma.com

Contacts

Pherecydes Pharma NewCap NewCap Guy-Charles Fanneau de La Horie Dusan Oresansky / Olivier Bricaud Arthur Rouillé Directeur Général Relations investisseurs Relations médias investors@pherecydes-pharma.c pherecydes@newcap.eu pherecydes@newcap.eu T. : 01 44 71 94 92 T. : 01 44 71 00 15

Avertissement

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, Pherecydes Pharma, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information.

2/2