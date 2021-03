Pherecydes Pharma : Le projet de production de phages (PhagoPROD) de Pherecydes Pharma à l'honneur dans le magazine CORDIS de la Commission Européenne

Regulatory News:

Pherecydes Pharma (FR0011651694 - ALPHE) (Paris:ALPHE), société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes aux antibiotiques et/ou compliquées, annonce aujourd’hui que son projet PhagoPROD financé en partie par la Commission Européenne fait l’objet d’une publication dans le magazine CORBIS consultable en cliquant sur ce lien.

CORBIS est le magazine de la Commission Européenne qui met en exergue les projets de recherche et développement les plus stratégiques financés par l’Union Européenne (UE).

PhagoPROD est un des pans constitutifs du développement de Pherecydes Pharma bénéficiant des financements Horizon 20/20 qui permet à la société de mettre en place tous les procédés de production nécessaires à la production de phages selon les Bonnes Pratiques de Production (BPF). Ces phages de haute qualité pharmaceutique sont nécessaires au démarrage des essais cliniques et à leur mise à disposition auprès du corps médical dans le cadre des Autorisations Temporaires d’Utilisation (ATU). Ce projet financé pour un montant de 2,4 M€ par l’UE a été initié fin 2018 et amendé en 2020.

Guy-Charles Fanneau de La Horie, Président du Directoire de Pherecydes Pharma, déclare : « Nous sommes très heureux d’avoir été sélectionnés par la Commission Européenne pour figurer dans ce numéro de CORDIS. Au moment où la production de médicaments biologiques est devenue une priorité stratégique, l’UE nous soutient dans la mise en place des procédés de fabrication de produits visant à réduire l’impact du prochain tsunami dans le domaine de la santé que sont les infections bactériennes résistantes aux antibiotiques et/ou compliquées qui pourraient être responsables de plus de 10 millions de morts par an à horizon 2050 1. Grâce à ce financement obtenu en 2018 et au réseau de partenaires européens que nous avons bâti, nous savons produire des lots de phages BPF sur le territoire européen, ce qui nous ouvre désormais la voie du développement de la phagothérapie à grande échelle. »

A propos de Pherecydes Pharma

Créée en 2006, Pherecydes Pharma est une société de biotechnologie qui développe des traitements contre les infections bactériennes résistantes, responsables de nombreuses infections graves. La société a mis au point une approche innovante, la phagothérapie de précision, basée sur l’utilisation de phages, virus naturels tueurs de bactéries. Pherecydes Pharma développe un portefeuille de phages ciblant 3 bactéries parmi les plus résistantes et dangereuses qui représentent à elles seules plus de deux tiers des infections nosocomiales résistantes : Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa. Le concept de phagothérapie de précision a été appliqué avec succès chez 22 patients dans le cadre de traitements compassionnels, sous la supervision de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM). Pherecydes Pharma, dont le siège social est à Nantes, s'appuie sur une équipe d’une vingtaine d’experts issus de l'industrie pharmaceutique, des biotechnologies et de la recherche académique.

Pour plus d’informations, www.pherecydes-pharma.com

Avertissement

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, Pherecydes Pharma, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information.

1 Rapport de Jim O'Neill, 2016

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210315005483/fr/