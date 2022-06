Pherecydes Pharma : recrute pour un essai de phase II

Pherecydes Pharmaannonce aujourd'hui le recrutement du 1erpatient de l'essai clinique de phase II PhagoDAIR, soit la 1ère étude de phagothérapie au monde menée dans les infections ostéoarticulaires sur prothèses causées par leStaphylococcus aureus(S. Aureus).



Son protocole a été approuvé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) en décembre dernier et par le Comité de Protection des Personnes (CPP) en février 2022.



Pherecydes Pharma recrute désormais activement des patients pour cet essai clinique dont le premier vient d'être recruté en France, au sein des Hospices Civils de Lyon (HCL).



Les premiers résultats sont attendus fin 2023 et le suivi des patients se poursuivra jusqu'au cours du 1ersemestre 2025. En fonction des résultats préliminaires de la phase II, Pherecydes Pharma mènera une étude de phase III sur la même indication qui pourrait démarrer en 2024.



