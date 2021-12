Pherecydes : feu vert de l'ANSM pour l'étude PhagoDAIR

Pherecydes Pharma annonce avoir obtenu l'autorisation de l'ANSM française de réaliser une étude clinique de phase I/II, PhagoDAIR, dans le traitement des infections ostéoarticulaires sur prothèses causées par le staphylocoque doré.



Cette première étude de phagothérapie au monde menée dans cette indication sera conduite en France et en Espagne sur 60 patients. Elle vise à évaluer l'efficacité et la tolérance des phages en association à la procédure d'intervention chirurgicale DAIR.



La société prévoit d'initier le recrutement des patients au printemps 2022, après l'approbation du Comité de Protection des Personnes en janvier. Les résultats sont attendus à l'été 2023 et le suivi se poursuivra jusqu'au cours du premier semestre 2025.



