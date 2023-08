Phibro Animal Health Corporation est une entreprise diversifiée de santé animale et de nutrition minérale. La société développe et commercialise une gamme de produits pour les animaux de consommation et de compagnie, notamment la volaille, les porcs, les bovins de boucherie et laitiers, l'aquaculture et les chiens. La société exerce ses activités par le biais de trois segments, à savoir la santé animale, la nutrition minérale et les produits de performance. Son segment Santé animale comprend des produits, tels que des antibactériens, des anticoccidiens, des produits nutritionnels spécialisés et des vaccins. Ce segment comprend également des antibactériens et d'autres auxiliaires technologiques utilisés dans l'industrie de la fermentation de l'éthanol. Son segment Nutrition minérale fabrique et commercialise environ 400 formulations et concentrations d'oligo-éléments, tels que le zinc, le manganèse, le cuivre, le fer et d'autres composés. Son segment Performance Products fabrique et commercialise des ingrédients de spécialité utilisés dans les industries des soins personnels, des produits chimiques industriels et des catalyseurs chimiques, principalement aux États-Unis.

Secteur Produits pharmaceutiques