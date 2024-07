Philex Mining Corporation est une société basée aux Philippines. La société est engagée dans l'exploration, le développement et l'utilisation des ressources minérales aux Philippines. Les deux secteurs d'activité de la société sont l'exploitation minière et l'énergie et les hydrocarbures. Ses activités comprennent la mine Padcal, le projet Silangan Copper and Gold, le projet Bulawan et le projet Sibutad. La société exploite la mine de Padcal dans la province de Benguet, sur l'île de Luzon, aux Philippines, en utilisant la méthode d'extraction souterraine en caverne et en produisant des concentrés de cuivre contenant de l'or, du cuivre et de l'argent. Le projet de cuivre et d'or Silangan, situé à Surigao del Norte, se compose de trois gisements : Boyongan, Bayugo-Silangan et Bayugo-Kalayaan. Son projet Bulawan dispose de ressources résiduelles estimées à environ 29,6 millions de tonnes contenant 1,7 million d'onces d'or, qui comprennent également la zone de Vista Alegre. Ses filiales comprennent Philex Gold Philippines, Inc, Silangan Mindanao Exploration Co, Inc et Philex Gold Holdings, Inc.