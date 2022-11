Philip Morris International, Inc. : Un retournement de tendance à anticiper 07/11/2022 | 08:44 achat En cours

Cours d'entrée : 90.45$ | Objectif : 101.5$ | Stop : 82.5$ | Potentiel : 12.22% La configuration technique du titre Philip Morris International, Inc. donne des signes de retournement militant en faveur du retour d'une orientation positive de moyen terme.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 101.5 $. Synthèse Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement de la société relatif à son secteur d'activité, ressort particulièrement bon.

Points forts Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.

Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la baisse.

Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Tabac - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. PHILIP MORRIS INTERNATIONAL.. -5.28% 139 487 BRITISH AMERICAN TOBACCO PL.. 23.52% 85 241 IMPERIAL BRANDS PLC 31.02% 22 311 SMOORE INTERNATIONAL HOLDIN.. -70.77% 8 811 GODFREY PHILLIPS INDIA LIMI.. 47.17% 1 027 TURNING POINT BRANDS, INC. -40.47% 395 22ND CENTURY GROUP, INC. -58.90% 273 HAYPP GROUP AB (PUBL) -49.19% 67

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières USD EUR CA 2022 30 344 M - 30 350 M Résultat net 2022 8 636 M - 8 638 M Dette nette 2022 23 216 M - 23 221 M PER 2022 16,5x Rendement 2022 5,56% Capitalisation 141 Mrd 141 Mrd 141 Mrd VE / CA 2022 5,41x VE / CA 2023 5,36x Nbr Employés 69 600 Flottant 73,4% Prochain événement sur PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, INC. 09/02/23 Année 2022 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 18 Dernier Cours de Clôture 90,90 $ Objectif de cours Moyen 101,72 $ Ecart / Objectif Moyen 11,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Jacek Olczak Chief Executive Officer & Director Emmanuel Andre Marie Babeau Chief Financial Officer André Calantzopoulos Executive Chairman Michael Voegele Chief Digital & Information Officer Massimo Andolina Senior Vice President-Operations