Philip Morris : facilité de crédit de 2,5 Mds$ sur cinq ans

Philip Morris International annonce avoir conclu un accord de financement dans le cadre de la transformation de ses activités, avec une facilité de crédit renouvelable d'un montant total de 2,5 Mds$, valable pendant 5 ans.



'Nous sommes ravis du large engagement et du soutien des prêteurs pour notre premier instrument de financement lié à la transformation de l'entreprise', a déclaré Emmanuel Babeau, directeur financier. Selon lui, ce financement permettra d'accompagner le groupe dans ses objectifs d'arrêt du tabagisme et de développement de produits ayant un impact positif net sur la société.



Le taux d'intérêt du crédit sera indexé aux performances de l'entreprise en matière de pourcentage du chiffre d'affaires réalisé sur les produits sans combustion, et au nombre de marchés sur lesquels les produits 'smoke free' sont proposés.



Cette nouvelle facilité de crédit renouvelable remplace celle de 3,5 Mds$ qui devait expirer au 1er octobre 2022, précise le groupe.





