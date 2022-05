Philip Morris propose 16 Mds$ pour Swedish Match

Le fabricant de Marlboro, Philip Morris International Inc a déclaré mercredi qu'il faisait une offre recommandée en espèces pour acheter le fabricant de tabac et de produits à base de nicotine Swedish Match pour 106 couronnes suédoises par action. La valeur de l'offre pour la société cotée à Stockholm s'élève à environ 161,2 milliards de couronnes suédoises (16 milliards de dollars).

Les actions de Swedish Match ont atteint un niveau record mardi après que Philip Morris a confirmé les informations selon lesquelles il était en pourparlers pour acheter l'entreprise suédoise, pariant sur le marché à croissance rapide des alternatives aux cigarettes. L'action de Swedish Match a encore progressé de 9% mercredi à 103,50 couronnes. La société suédoise réalise la plupart de ses bénéfices grâce au tabac à priser de style suédois appelé "snus", mais les ventes de ses sachets de nicotine sans tabac Zyn connaissent une croissance rapide en Scandinavie et aux États-Unis, les consommateurs étant de plus en plus soucieux de leur santé.

Convenience Store page 127) Zyn occupait la quatrième place des produits à base de tabac sans fumée en 2020 (Source : Statista

L'acquisition de Swedish Match donnerait à Philip Morris, qui a son siège aux États-Unis mais n'y vend pas ses produits, l'accès à un réseau de distribution prêt à l'emploi, ce qui lui permettrait d'affronter ses anciens propriétaires sur son marché national.

Swedish Match, qui a publié mercredi des résultats pour le premier trimestre légèrement inférieurs aux attentes du marché, a déclaré que les ventes et les bénéfices de Zyn ont augmenté de manière significative aux États-Unis, avec des livraisons en hausse de 35 %. Le conseil d'administration de Swedish Match a déclaré dans un communiqué qu'il estimait que "les conditions de l'offre reconnaissent les perspectives de croissance à long terme de Swedish Match, en tenant compte des risques associés à la réalisation de ces perspectives". La résolution a été soutenue par tous les membres du conseil d'administration, à l'exception d'un représentant du syndicat IF Metall, qui a déclaré que Swedish Match avait la compétence et l'expérience nécessaires pour rester indépendante et que l'offre ne reflétait pas sa valeur fondamentale à long terme.

Philip Morris a déclaré que la réalisation de l'offre était conditionnée par l'approbation des autorités réglementaires et par le fait qu'aucune autre société ne fasse une offre plus favorable aux actionnaires de Swedish Match. Les analystes de Credit Suisse ont déclaré qu'ils avaient une opinion positive sur le niveau de l'offre, affirmant qu'elle représentait une prime d'environ 40 % par rapport à son prix précédemment non perturbé.