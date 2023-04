Philip Morris : recul de son BPA au premier trimestre 2023

Au premier trimestre 2023, Philip Morris annonce que sa marge opérationnelle ajustée a diminué de 5,8 points sur une base organique à 34,1%. Son BPA ajusté de 1,38 dollar sur ce trimestre est en diminution de 4,4% hors effets de change. Le chiffre d'affaires net ajusté de l'entreprise spécialisée dans les produits du tabac a augmenté de 3,2% en organique à 8 milliards de dollars par rapport à un très bon trimestre de l'année précédente qui avait augmenté de 9 % sur la même base.



Cette augmentation est principalement due à l'accélération des prix du tabac combustible, supérieure à 7 %, et à la croissance de 10,4 % du volume des expéditions de tabac à chauffer, partiellement compensée par une baisse de 3,1 % du volume des expéditions de cigarettes.



Philip Morris réaffirme ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2023 : une croissance organique du chiffre d'affaires net de 7 à 8,5 % et une croissance du bénéfice par action dilué ajusté compris entre 7 % et 9 % à 6,40 et 6,52 dollars.