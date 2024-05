La Philippine National Bank (la Banque) est une banque commerciale basée aux Philippines. Elle propose une gamme complète de services bancaires et autres services financiers, notamment des services de dépôt, de prêt, d'escompte de factures, de financement du commerce, d'opérations de change, de banque d'investissement, d'opérations de trésorerie, de transfert de fonds, de remise de fonds et de services fiduciaires. La Banque dispose d'un réseau national de plus de 630 agences et de plus de 1 600 guichets automatiques de banque (GAB) répartis stratégiquement sur l'ensemble du territoire. La Banque possède 72 succursales, bureaux de représentation, centres de transfert de fonds et filiales à l'étranger, dans 17 juridictions en Asie, en Amérique du Nord et en Europe. Par l'intermédiaire de ses filiales, la Banque offre également des services bancaires complets en Chine et au Royaume-Uni, des services bancaires à Hong Kong et un certain nombre d'activités financières diversifiées et connexes, telles que les services de transfert de fonds aux États-Unis, au Canada et à Hong Kong, la banque d'investissement, l'assurance vie et l'assurance dommages, le courtage en valeurs mobilières et les services de financement.

Secteur Banques