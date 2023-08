Philippine Savings Bank (la Banque) est engagée dans la banque d'épargne et d'hypothèque. La Banque propose une gamme de produits et de services, tels que des produits de dépôt, des prêts, des fonctions de trésorerie et de fiducie qui servent principalement les marchés de détail et de consommation. Les secteurs de la Banque comprennent les services bancaires aux consommateurs, les services bancaires aux entreprises, les services bancaires aux succursales et la trésorerie. Le segment Consumer Banking fournit des prêts à la consommation générés par le Home Office. Le segment Corporate Banking gère les prêts et autres facilités de crédit pour les petites et moyennes entreprises, les sociétés et les clients institutionnels acquis dans le Home Office. Le segment Branch Banking sert de principal point de contact avec la clientèle de la Banque, qui propose des produits bancaires pour les consommateurs et les entreprises. Le segment Trésorerie s'occupe des comptes de dépôt institutionnels, fournit des services de négociation et de trésorerie sur le marché monétaire, et gère les opérations de financement de la Banque en utilisant des titres et des placements gouvernementaux, et des acceptations auprès d'autres banques.

Secteur Banques