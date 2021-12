Philips NV : Un soutien à mettre à profit 13/12/2021 | 13:24 Nicolas Chéron 13/12/2021 | 13:24 achat En cours

Cours d'entrée : 30.55€ | Objectif : 33.55€ | Stop : 29.45€ | Potentiel : 9.82% La zone de support moyen terme des 30.2 EUR devrait permettre au titre Philips NV de renouer avec une dynamique haussière à court terme.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 33.55 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement de la société relatif à son secteur d'activité, ressort particulièrement bon.

Points forts Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la baisse.

Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement.

Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Equipement et technologie médicale de pointe - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. PHILIPS NV -31.37% 30 437 THERMO FISHER SCIENTIFIC 38.69% 254 559 DANAHER CORPORATION 42.92% 227 600 INTUITIVE SURGICAL, INC. 24.81% 121 589 SIEMENS HEALTHINEERS AG 58.36% 84 217 EDWARDS LIFESCIENCES CORPOR.. 32.35% 75 382 SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICA.. -13.82% 69 963 ILLUMINA, INC. 2.58% 59 322 BOSTON SCIENTIFIC CORPORATI.. 14.52% 59 037 AGILENT TECHNOLOGIES, INC. 31.90% 47 313 RESMED INC. 23.96% 38 522

Données financières EUR USD CA 2021 17 535 M 19 841 M - Résultat net 2021 3 567 M 4 036 M - Dette nette 2021 4 199 M 4 752 M - PER 2021 6,84x Rendement 2021 3,02% Capitalisation 26 952 M 30 437 M - VE / CA 2021 1,78x VE / CA 2022 1,65x Nbr Employés 77 084 Flottant 99,4% Prochain événement sur PHILIPS NV 24/01/22 Année 2021 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 21 Dernier Cours de Cloture 30,05 € Objectif de cours Moyen 44,84 € Ecart / Objectif Moyen 49,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Frans van Houten Chief Executive Officer Abhijit Bhattacharya Chief Financial Officer & Executive Vice President Feike Sijbesma Chairman-Supervisory Board Jan Kimpen Chief Medical Officer Sophie Bechu Chief Operating Officer & Executive Vice President