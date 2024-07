La société américaine de gestion d'actifs Artisan Investments a augmenté sa participation dans Philips à 10 %, ce qui a fait grimper les actions du groupe de technologie de la santé mercredi, une semaine après que le plus grand actionnaire de la société néerlandaise a également augmenté sa participation.

A 1045 GMT, les actions de Philips étaient en hausse de 1,66% à 23,90 euros, surperformant le marché boursier néerlandais AEX (+1,05%) ainsi que l'indice Stoxx Europe 600 des soins de santé (-0,1%).

Après avoir augmenté sa participation, Artisan Investments possède désormais 94,13 millions d'actions de Philips, soit environ 10 % de la société, selon une déclaration réglementaire publiée précédemment.

"Artisan détient plus de 9 % de Philips depuis un certain temps et a récemment augmenté sa participation à 10 % après les résultats du premier trimestre. Nous y voyons un signe de confiance dans notre stratégie et notre plan", a déclaré un porte-parole de Philips à Reuters.

Artisan Investments est désormais le deuxième actionnaire de Philips, derrière Exor, la société d'investissement de la famille italienne Agnelli,

qui a augmenté sa participation à 17,51 % la semaine dernière

.

Le 29 avril, Philips a annoncé un bénéfice supérieur aux prévisions pour le premier trimestre, son bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (EBITA) ayant augmenté de 8 % pour atteindre 388 millions d'euros (417,22 millions de dollars).

L'entreprise a également annoncé un

un règlement moins important que prévu

le même jour pour résoudre les réclamations concernant les appareils respiratoires rappelés aux États-Unis.

(1 $ = 0,9300 euros) (Reportage de Toby Sterling et Benoit Van Overstraeten ; Rédaction de Louise Heavens et Anil D'Silva)