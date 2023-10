La valeur du jour en Europe - Philips lanterne rouge de l'AEX : la FDA demande de nouveaux tests pour les appareils respiratoires

Philips décroche de 7,72% à 17,12 euros, affichant la plus forte baisse de l'indice AEX alors que l'autorité sanitaire américaine (FDA) n'est toujours pas satisfaite de la manière dont le groupe a géré l'important rappel d'appareils respiratoires. " Nous ne pensons pas que les tests et analyses partagés par Philips à ce jour soient suffisants pour évaluer pleinement les risques posés aux utilisateurs par les appareils rappelés " a-t-elle déclaré.



" Nous n'avons pas d'autres informations sur les tests requis et sur la date de publication des résultats. En tant que tel, nous pensons que cela crée une menace supplémentaire sur les actions ", prévient UBS, qui reste à Vendre sur la valeur.



En 2021, le groupe d'électronique spécialisé dans la santé avait lancé un important et coûteux rappel d'appareils respiratoires en raison du caractère potentiellement cancérigène du composant en mousse destiné à les insonoriser.



Réagissant aux dernières déclarations de la FDA, Philips s'est dit d'accord pour " mettre en œuvre des tests supplémentaires sur certains appareils de sommeil et de soins respiratoires afin de compléter les données de test actuelles ". Philips Respironics est toujours en discussion avec la FDA sur les détails des tests.



" La première priorité de Philips est la santé et le bien-être des patients, à la fois en termes de fourniture d'appareils de remplacement et de tests visant à clarifier la sécurité des appareils de sommeil et de soins respiratoires faisant l'objet du rappel " a ajouté la firme technologique européenne.