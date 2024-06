Nexperia, l'un des plus grands fabricants mondiaux de semi-conducteurs de base tels que les diodes et les transistors, a déclaré jeudi qu'il investirait 200 millions de dollars pour augmenter la capacité de son principal site de production à Hambourg, en Allemagne. L'investissement de la société néerlandaise Nexperia, détenue par le fabricant chinois d'électronique WingTech, est un rare exemple d'investissement dans les puces électroniques réalisé en Europe sans l'aide de subventions publiques au titre de la loi sur les puces électroniques de l'UE, qui sera lancée en 2023.

Cette décision intervient également au moment où l'Union européenne se demande si la Chine ne subventionne pas injustement la production nationale chinoise de puces "héritées", que l'on trouve dans les voitures et les appareils ménagers, comme celles fabriquées en Europe par Nexperia. Les voitures électriques, "l'énergie verte et la numérisation sont inconcevables sans nos produits", a déclaré Stefan Tilger, directeur financier, dans un communiqué annonçant la décision d'investissement. "Ce sont les écrous et les boulons qui rendent les nouvelles technologies possibles.

Nexperia fabrique 100 milliards de puces de ce type par an, soit près d'un quart de l'offre mondiale, avec une production en Europe et des activités d'assemblage et d'emballage en Chine, en Indonésie et aux Philippines.

Cependant, depuis son acquisition par WingTech en 2018 pour 3,6 milliards de dollars, Nexperia, basée à Nimègue, aux Pays-Bas, a été soumise à un examen de plus en plus minutieux de la part des gouvernements européens.

En 2022, le gouvernement britannique l'a contraint à céder une usine à Newport, invoquant des problèmes de sécurité.

En 2023, le gouvernement allemand l'a empêchée de recevoir une subvention pour développer une technologie d'efficacité des batteries. Enfin, le gouvernement néerlandais a approuvé l'achat de Nowi, une startup, après un contrôle rétroactif.

Nexperia prévoit d'ajouter des lignes à Hambourg pour fabriquer deux types de puces à "large bande interdite", qui ont des utilisations importantes dans les infrastructures électriques, en utilisant le carbure de silicium (SiC) et le nitrure de gallium (GaN).

Ces puces sont préférées aux puces en silicium classiques pour leur efficacité, leur vitesse, leur légèreté et leur capacité à fonctionner dans des conditions de chaleur et de haute tension.

Nexperia a été séparée de NXP, l'ancienne division de fabrication de puces de Philips, en 2017. (1 $ = 0,9352 euros) (Reportage de Toby Sterling ; Rédaction d'Emelia Sithole-Matarise)