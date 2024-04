Philips : La valeur du jour en Europe - Philips flambe grâce à un accord sur les respirateurs aux Etats-Unis

Plus forte hausse de l’indice AEX, Philips s’envole de 33,5% à 26,36 euros après avoir annoncé un accord pour régler les litiges aux Etats-Unis concernant l’affaire des appareils respirateurs utilisés pour traiter l’apnée du sommeil. Ces derniers font l’objet de coûteux rappels depuis 2021 en raison du caractère potentiellement cancérigène du composant en mousse destiné à les insonoriser. Le groupe d’électronique présent dans la santé a accepté de payer 1,1 milliard de dollars, mais il ne reconnait aucune faute ou responsabilité, ni que des blessures ont été provoquées.



Ce règlement met fin non seulement à l'incertitude à propos de ce litige, mais ce montant est plus faible que prévu. "Selon toute vraisemblance, le consensus se situe autour de 2 à 4 milliards de dollars", indique Jefferies.



Les paiements correspondants sont attendus en 2025 et seront financés par les flux de trésorerie générés par Philips. En conséquence, une provision de 982 millions a été comptabilisée au premier trimestre 2024.



Philips a également conclu un accord avec des assureurs qui lui verseront 540 millions d'euros pour couvrir les coûts des réclamations liées aux rappels de produits.



Cette somme devrait être comptabilisée au deuxième trimestre 2024 et le paiement est attendu dans le courant de l'année 2024.



Performance opérationnelle meilleure qu'anticipé



Du fait de la provision de 982 millions d'euros, Philips affiche une perte nette de 998 millions d'euros au premier trimestre contre une perte de 665 millions d'euros, un an plus tôt.



Sa performance opérationnelle a cependant dépassé les attentes. L'Ebita ajusté a augmenté d'un peu plus de 8% à 388 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 9,4% contre 8,6% un an auparavant à la faveur de hausses de prix et de réduction de coûts. Le consensus s'élevait à respectivement 361 millions d'euros et 8,7%. Les ventes ont progressé de 2,4% en données comparables à 4,14 milliards d'euros.



Pour l'exercice 2024, Philips table toujours sur une croissance des revenus entre 3% et 5% en données comparables et sur une marge d'Ebita ajusté comprise entre 11% et 11,5%. Le flux de trésorerie disponible attendu est désormais porté à 0,9-1,1 milliard d'euros en 2024 grâce notamment à l'accord avec les assureurs.