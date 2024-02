PHILIPS : UBS reste à vente, rehausse sa cible

UBS réitère sa recommandation 'vente' sur Philips, mais rehausse son objectif de cours de 15,4 à 16 euros, une nouvelle cible laissant toutefois 19% de potentiel de baisse pour le titre du groupe néerlandais de technologies médicales.



'Les objectifs à horizon 2025 sont positifs, mais la faiblesse des marges au quatrième trimestre et le poids du second semestre rendent les prévisions pour 2024 difficiles, et les ajustements semblent de plus en plus persistants', juge le broker.



