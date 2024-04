Philips : approbation finale pour l'arrangement aux USA

Philips a annoncé mercredi avoir obtenu l'approbation finale pour le règlement à l'amiable conclu aux Etats-Unis concernant ses appareils d'aide respiratoire et ventilateurs défectueux.



Aux termes de l'arrangement trouvé avec le Département de la Justice (DoJ), le groupe néerlandais d'équipements de santé s'est engagé à respecter la réglementation en matière de systèmes de qualité établie par la FDA, l'autorité sanitaire américaine.



Des experts indépendants seront chargés de superviser la bonne application de ces normes.



Si Philips sera autorisé à reprendre en charge la maintenance des dispositifs déjà installés chez les fournisseurs de soins de santé et les clients, le groupe ne pourra pas, en revanche, commercialiser de nouveaux appareils aux Etats-Unis tant que les conditions de l'accord n'auront pas été remplies.



L'affaire, qui poursuit la société depuis presque trois ans, concerne un risque sanitaire lié à la mousse d'insonorisation en polyuréthane à base de polyester utilisée dans ses appareils.



'Avec cet arrangement désormais en place, nous disposons d'une feuille de route claire pour redresser progressivement notre activité', s'est félicité Roy Jakobs, le directeur général du groupe.



A ce jour, Philips estime avoir procédé au rappel et à la réparation de plus de 99% des appareils pour les troubles du sommeil et des ventilateurs qui avaient fait l'objet de la notification de sécurité émise en 2021.



Au niveau financier, l'entreprise estime l'impact de ces mesures à environ un point de pourcentage sur ses coûts en 2024. Elle avait fait état, en janvier dernier, d'une provision de 363 millions d'euros liée à l'accord trouvé avec les autorités américaines.



Suite à cette annonce, l'action Philips progressait de plus de 2% mercredi dans les premiers échanges, signant l'une des plus fortes hausses de l'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam.



