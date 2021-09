Philips : gagne 1%, nouveau conseil d'un analyste

Données financières EUR USD CA 2021 17 798 M 21 043 M - Résultat net 2021 1 401 M 1 656 M - Dette nette 2021 4 020 M 4 753 M - PER 2021 28,0x Rendement 2021 2,22% Capitalisation 37 463 M 44 356 M - VE / CA 2021 2,33x VE / CA 2022 2,22x Nbr Employés 77 084 Flottant 99,4% Graphique PHILIPS NV Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique PHILIPS NV Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 21 Dernier Cours de Cloture 41,05 € Objectif de cours Moyen 50,55 € Ecart / Objectif Moyen 23,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Frans van Houten Chief Executive Officer Abhijit Bhattacharya Chief Financial Officer & Executive Vice President Feike Sijbesma Chairman-Supervisory Board Jan Kimpen Chief Medical Officer Sophie Bechu Chief Operating Officer & Executive Vice President Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) PHILIPS NV -6.25% 44 356 DANAHER CORPORATION 49.65% 235 587 THERMO FISHER SCIENTIFIC 21.97% 223 922 INTUITIVE SURGICAL, INC. 31.79% 128 291 SIEMENS HEALTHINEERS AG 41.31% 78 832 EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION 32.71% 76 040