Philips : la holding Exor se renforce au capital

L'action Philips s'inscrit en forte hausse mercredi à la Bourse d'Amsterdam alors qu'Exor a renforcé sa participation, manifestant ainsi sa confiance dans le fabricant d'équipements de santé dont il est aujourd'hui le premier actionnaire.



Dans un avis transmis aux autorités boursières américaines, la holding de la famille Agnelli indique désormais détenir 17,51% du capital du groupe néerlandais, contre 15% jusqu'à présent.



Exor avait surpris le marché il y a un peu moins d'un an en prenant 15% de Philips, avec la possibilité de porter sa participation jusqu'à 20% du capital.



La société d'investissement loue leadership, la stratégie et le potentiel de création de valeur de Philips, qui est désormais sa quatrième participation la plus importante derrière Ferrari, Stellantis et CNHI.



Depuis que la holding a pris sa participation, le cours de Bourse de Philips a grimpé de plus de 30%.



Avec un actif net de 34 milliards d'euros, Exor - qui est contrôlé par les descendants de Giovanni Agnelli, le fondateur de Fiat, est l'une des plus grandes sociétés d'investissement européennes.



Vers 12h00, le titre progressait d'environ 2%.



