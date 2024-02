Philips : nouveau système de thérapie guidée par l'image

Philips a annoncé aujourd'hui des 'améliorations majeures' de son système de thérapie guidée par l'image - Azurion - avec le lancement de son nouveau système 'neurobiplan Azurion'.



Selon Philips, le nouveau système interventionnel offre une imagerie 2D et 3D améliorée et une flexibilité de positionnement des détecteurs de rayons X.



Il est conçu pour rationaliser les procédures neurovasculaires et aider les équipes soignantes à prendre les bonnes décisions plus rapidement, à traiter davantage de patients et à obtenir de meilleurs résultats.



