Philips : objectifs 2022 revus en baisse, le titre décroche

Le groupe néerlandais des technologies de la santé Philips a abaissé lundi ses perspectives de croissance et de marges pour 2022 après avoir fait état de performances décevantes au deuxième trimestre.



L'entreprise basée à Amsterdam dit désormais s'attendre à une croissance de ses ventes comprise dans une fourchette allant de 1% à 3% pour l'ensemble de l'exercice, au lieu des 3% à 5% envisagés précédemment.



L'équipementier prévoit par ailleurs que sa marge brute d'exploitation (Ebita) ajustée ressorte autour de 10% cette année, contre un précédent objectif situé entre 12,4% et 12,9%.



Dans son communiqué, Philips explique avoir pâti, au cours du deuxième trimestre, des pénuries de composants, des mesures de confinement en Chine, des tensions inflationnistes et de l'impact du conflit russo-ukrainien.



Conséquence, ses ventes à périmètre comparable ont reculé de 7% sur la période avril-juin, avec une marge d'Ebita qui a chuté à 5,2%, contre 12,6% au deuxième trimestre 2021.



Au vu de ces difficultés, le groupe indique avoir revu à la baisse sa trajectoire de croissance espérée pour la période 2023-2025, ne tablant plus que sur une hausse annuelle de ses ventes de 4% à 6% en moyenne pour une marge d'Ebitda ajustée attendue entre 14% et 15%.



Cet avertissement, conjugué à ces résultats décevants, faisait chuter le titre de plus de 10% à la Bourse d'Amsterdam en début de matinée, de loin la plus forte baisse d'un indice AEX en repli de 0,7%.



