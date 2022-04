Philips : perte trimestrielle accrue, le titre décroche

Philips a fait état lundi d'une perte au titre de son premier trimestre, un résultat sans grande surprise au vu des difficultés actuellement rencontrées par sa branche de produits respiratoires aux Etats-Unis.



Le spécialiste néerlandais des équipements de santé accuse une perte issue des activités poursuivies de 152 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, à comparer avec un manque à gagner de 34 millions un an plus tôt.



Son chiffre d'affaires s'est inscrit en hausse de 2% à 3,9 milliards d'euros, mais fait apparaître un repli de 4% à périmètre comparable.



Ces chiffres sont globalement conformes aux estimations des analystes, Philips ayant prévenu au mois de janvier s'attendre à un début d'année difficile, notamment en raison des problèmes récurrents rencontrés au niveau de sa branche d'assistance respiratoire.



Le groupe avait également mis en garde quant à l'impact des problèmes d'approvisionnement actuels.



Dans son communiqué publié dans la matinée, Philips met en avant des 'risques grandissants' ayant trait à l'évolution de la pandémie de Covid en Chine, au conflit ukrainien et aux tensions inflationnistes.



Il explique avoir l'intention de lancer de nouvelles mesures de réductions de coûts et augmenter ses prix pour faire face à toutes ces pressions.



A la Bourse d'Amsterdam, le titre décrochait de près de 9% dans les premiers échanges suite à cette publication.



