Philips a annoncé aujourd'hui le lancement de ' Visual Patient Avatar ', une nouvelle solution de surveillance présentée comme 'révolutionnaire' qui, selon le fabricant, permet de traduire des données critiques, mais complexes, des patients en une conception visuelle simple.



Philips rappelle que par le passé, les moniteurs du bloc opératoire affichaient des données peu aisées à interpréter et parfois confuses. D'ailleurs, encore aujourd'hui, les contraintes de temps et la surcharge d'informations contribuent à une mauvaise conscience de la situation et sont responsable de 81,5 % des erreurs liées à l'anesthésie, souligne Philips.



La société assure que son 'Visual Patient Avatar' est conçu pour ' améliorer la conscience de la situation avec une élégance révolutionnaire en visualisant des informations vitales à travers des animations, des couleurs et des formes'.



Selon Philips, ' en jetant un coup d'oeil sur un moniteur avec Visual Patient Avatar, les anesthésiologistes et les infirmières anesthésistes peuvent rappeler et traiter les données critiques plus rapidement, plus efficacement et en toute confiance, contribuant ainsi à sauver des vies. '





