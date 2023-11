L'investisseur activiste Elliott Investment Management a annoncé mercredi une prise de participation d'un milliard de dollars dans le raffineur américain Phillips 66, appelant à un remaniement du conseil d'administration et critiquant la direction pour avoir perdu de vue les actifs de raffinage.

Phillips 66 est le troisième raffineur indépendant des États-Unis et possède huit complexes de raffinage à travers le pays. Deux autres raffineries américaines, Wood River et Borger, sont détenues par une coentreprise à 50 % entre Phillips 66 et la société canadienne Cenovus Energy.

Vous trouverez ci-dessous des informations détaillées sur toutes les raffineries détenues ou exploitées par Phillips 66 :

RAFFINERIES AUX ÉTATS-UNIS :

WOOD RIVER, Roxana, Illinois, capacité de raffinage : 356 000 barils par jour (bpj)

La plus grande raffinerie Phillips 66 en termes de capacité d'exploitation. Elle produit de l'essence, du diesel, du carburant aviation, des matières premières pétrochimiques, de l'asphalte et du coke de pétrole de qualité combustible. Construite en 1917 et répartie sur environ 2 200 acres, la raffinerie est un fournisseur clé de carburant pour la région du Midcontinent américain.

BORGER, Borger, Texas, capacité : 149 000 bpj

Produit des carburants pour le transport, du coke pétrochimique et du soufre, des liquides de gaz naturel et des solvants. Construite en 1926, la raffinerie distribue ses produits dans l'ouest du Texas, au Nouveau-Mexique, au Colorado et dans la région du Midcontinent.

SWEENY, Old Ocean, Texas, capacité : 265 000 bpj

Produit principalement des carburants pour le transport. Produit également des matières premières pétrochimiques, du fioul domestique et du coke de pétrole de qualité combustible. Achetée par Phillips 66 en 1947. Les produits sont fournis à la région du Midcontinent, au sud-est et à l'est des États-Unis. Les exportations de cette raffinerie sont principalement destinées à l'Amérique latine.

LAKE CHARLES, Westlake, Louisiane, capacité : 264 000 bpj

Cette raffinerie produit des carburants pour le transport, du diesel non routier, du fioul domestique et des matières premières pour les lubrifiants. Les produits sont fournis au niveau national dans le sud-est et l'est des États-Unis et exportés vers l'Amérique latine et l'Europe.

BAYWAY, Linden, New Jersey, capacité : 258 500 bpj

Située sur le port de New York, Bayway produit des carburants pour le transport, du fioul résiduel, du fioul domestique et des matières premières pétrochimiques. Les produits raffinés sont distribués sur toute la côte Est.

PONCA CITY, Ponca City, Oklahoma, capacité : 208 000 bpj

Construite en 1918, cette raffinerie produit des carburants de transport et du coke de pétrole qui sont distribués principalement dans la région du Midcontinent.

LOS ANGELES : Carson et Wilmington, Californie, capacité : 139 000 bpj

Deux sites reliés par un oléoduc, produisant de l'essence de qualité California Air Resources Board et du coke de pétrole de qualité carburant. Fournit du carburant en Californie, au Nevada et en Arizona.

FERNDALE, Ferndale, Washington : 105 000 bpj

Produit des carburants pour le transport et de petites quantités de fioul résiduel pour des clients du nord-ouest des États-Unis.

BILLINGS, Billings, Montana, capacité : 66 000 bpj

Produit des carburants pour le transport qui sont distribués à des clients du Montana, du Wyoming, de l'Idaho, de l'Utah, du Colorado et de Washington. Produit également du coke de pétrole de qualité combustible.

*SAN FRANCISCO : Santa Maria, Wilmington, Californie et Rodeo, Rodeo, Californie, capacité : 120 200 bpj

Les activités de Phillips 66 à San Francisco comprenaient deux sites : la raffinerie de Santa Maria à Wilmington, en Californie, et la raffinerie de Rodeo à Rodeo, en Californie. La raffinerie de Santa Maria a été fermée en février dans le cadre des plans de Phillips 66 visant à convertir le complexe à la production de diesel renouvelable.

RAFFINERIES INTERNATIONALES :

HUMBER, North Lincolnshire, Royaume-Uni, débit total : 245 000 bpj

Produit des carburants de transport, des matières premières pétrochimiques, du fioul domestique et du coke de pétrole. Les huiles légères sont distribuées principalement au Royaume-Uni, tandis que les autres produits sont exportés.

MiRO, Karlsruhe, Allemagne, débit total : 61 000 bpj

Produit des carburants de transport, des matières premières pétrochimiques, du fioul domestique, du bitume et du coke de pétrole. Fournit des carburants en Allemagne, en Suisse, en France et en Autriche.

*Remarque : les données relatives à San Francisco et à d'autres capacités sont basées sur des données au 1er janvier 2023, avant la fermeture de Santa Maria. La raffinerie convertie de Rodeo devrait produire plus de 50 000 bpj de carburants renouvelables dès son achèvement en 2024.

Sources : Déclarations de l'entreprise, U.S. Energy Information Administration