Phillips 66 est un groupe pétrolier organisé autour de 4 pôles d'activités : - négoce et distribution de produits pétroliers (66,3% du CA) : exploitation, à fin 2021, d'un réseau de plus de 8 390 stations-service situées aux Etats-Unis (7 110 ; enseignes Phillips 66, Conoco et 76) et en Europe (1 280). En outre, le groupe développe des activités de fabrication et de vente de produits spécialisés, et de production d'électricité ; - raffinage (25,7%) : exploitation de 12 raffineries implantées aux Etats-Unis (9) et en Europe (3) ; - traitement, transport et stockage de produits pétroliers et de gaz naturel (7,9%) ; - autres (0,1%) : notamment fabrication de produits pétrochimiques et plastiques. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (78,9%), Royaume Uni (10%), Allemagne (3,8%) et autres (7,3%).

