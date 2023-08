Phillips Edison & Company, Inc. est une société de placement immobilier (FPI). La société possède et exploite des centres commerciaux omni-canaux rattachés à des magasins d'alimentation. L'activité principale de la société est la propriété et l'exploitation de centres commerciaux de proximité et de quartier. En outre, elle exploite une entreprise de gestion d'investissements pour le compte de tiers, qui fournit des services de gestion immobilière et de conseil. Le portefeuille de la société se compose principalement de centres commerciaux de quartier dont les locataires sont les premiers ou les deuxièmes épiceries en termes de chiffre d'affaires dans leurs enseignes respectives par zone commerciale. Ses centres disposent d'un panorama de détaillants nationaux et régionaux fournissant des biens et des services à travers les États-Unis. La société gère environ 291 centres commerciaux, dont 271 centres en propriété exclusive représentant 31,1 millions de pieds carrés dans 31 États, et 20 centres commerciaux détenus dans une coentreprise institutionnelle. La filiale à 100 % de la société est Phillips Edison Grocery Center OP GP I LLC.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial