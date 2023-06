Phillips Edison & Company, Inc. a annoncé que son conseil d'administration avait nommé Parilee Edison Wang au poste d'administratrice, avec effet immédiat. Mme Wang possède un parcours diversifié et apporte plus de 15 ans d'expérience en matière de développement commercial fondé sur les données. Depuis février 2023, Mme Wang, âgée de 37 ans, occupe le poste de Chief Product Officer d'Alloy, une plateforme mondiale de prise de décision en matière de risque d'identité qui aide les banques et les sociétés fintech à automatiser leurs décisions en matière d'onboarding, de suivi continu et de souscription de crédit.

De mars 2022 à février 2023, Mme Wang a occupé le poste de responsable des produits d'Alloy. Avant de rejoindre Alloy, Mme Wang travaillait chez Bread Finance (aujourd'hui Bread Financial), où elle a occupé le poste de vice-présidente principale et responsable des produits de juin 2020 à février 2022. En tant que membre de l'équipe de direction, Mme Wang a dirigé la vision et l'exécution du produit qui a conduit à la vente réussie de Bread Finance à Alliance Data Systems en décembre 2021 pour environ 450 millions de dollars.

Mme Wang a en outre occupé chez Bread Finance les fonctions de vice-présidente et responsable des produits de mai 2019 à juin 2020 et de directrice principale et responsable des produits de janvier 2018 à mai 2019. De 2012 à 2018, Mme Wang a travaillé chez OnDeck Capital Inc. où elle a occupé divers postes, dont celui de directrice principale de la gestion des produits. Dans ce rôle, Mme Wang a dirigé le développement de nouveaux produits et les efforts d'expansion mondiale, contribuant à l'introduction en bourse d'OnDeck d'environ 1,3 milliard de dollars en décembre 2014.

De 2008 à 2011, Mme Wang a occupé le poste de directrice du développement des activités numériques de Barnes &Noble.com. Mme Wang est titulaire d'une licence en relations internationales de l'université de Stanford, où elle a obtenu le titre de Phi Beta Kappa avec distinction, et d'une maîtrise en administration des affaires de la Harvard Business School, où elle a été lauréate de la bourse Baker. Le conseil d'administration a pris en considération l'expérience de Mme Wangs dans les secteurs de la banque et de la technologie financière, son expertise en matière de développement commercial fondé sur les données, son expertise en matière de création d'entreprise, son excellence en matière d'éducation, son intégrité, son jugement, ses compétences en matière de leadership et sa passion pour le soutien des valeurs fondamentales de PECO tout en protégeant les intérêts à long terme des actionnaires.

Après l'entrée en vigueur de la nomination de Mme Wang, le nombre total d'administrateurs de PECO sera de huit, dont trois femmes (38 % du conseil), et l'âge moyen du conseil passera à 57 ans. Mme Wang est la fille de Jeff Edison, cofondateur, président et directeur général de PECO. Mme Wang sera un membre non indépendant du conseil d'administration et il n'est pas prévu qu'elle soit nommée à un comité du conseil d'administration.