(Alliance News) - Philogen Spa et Sun Pharmaceutical Industries Ltd ont annoncé lundi des résultats positifs de l'étude Pivotal de phase III chez des patients atteints d'un mélanome localement avancé entièrement résécable.

L'étude a comparé le traitement néoadjuvant Nidlegy (Daromun) administré par voie intratumorale avant l'intervention chirurgicale à l'intervention chirurgicale seule. Les patients pouvaient recevoir des thérapies systémiques adjuvantes approuvées après la chirurgie dans les deux bras de l'étude.

Selon le protocole, le critère d'évaluation principal de l'étude est la survie sans récidive, évaluée en aveugle par un comité indépendant pour les patients traités par Nidlegy par rapport au groupe témoin. Avec une durée médiane d'observation des patients de 27,6 mois dans les deux groupes, l'étude a atteint le critère d'évaluation principal, améliorant la survie sans récidive dans le groupe traité par rapport au groupe témoin de manière statistiquement et cliniquement significative.

Ce résultat positif est conforme à l'analyse effectuée par les investigateurs : une réduction significative du risque de récidive ou de décès de 33% et 37%, respectivement, en faveur du groupe traité a été observée à la fois dans l'analyse BICR et dans l'évaluation des investigateurs.

Dario Neri, cofondateur, CEO et CSO de Philogen, a déclaré : "Nous sommes extrêmement heureux d'annoncer les résultats positifs de notre étude Pivotal dans le mélanome localement avancé et résécable. Les données cliniques sur le mélanome et les cancers de la peau non mélanomateux à haut risque sont de bon augure pour l'adoption potentielle de Nidlegy administré par voie intralésionnelle dans une variété d'indications dermato-oncologiques. Philogen mène actuellement six autres essais cliniques avancés avec un potentiel d'enregistrement, qui incluent les produits candidats de la société en phase de recherche avancée, Nidlegy et Fibromun en tant qu'ingrédient actif.

L'action de Philogen est en hausse de 1,1 % à 18,65 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.