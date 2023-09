Philogen SpA est une société italienne qui opère dans le secteur de la biotechnologie. La société développe des produits et des technologies pour le diagnostic et la thérapie de maladies humaines graves. Elle dispose de trois dérivés d'anticorps anticancéreux, produits par un processus industriel interne, qui font l'objet d'études cliniques de phase I/II. La majorité de ses technologies et produits sont basés sur des fragments d'anticorps monoclonaux humains de haute affinité. Philogen SpA a développé une technologie brevetée, le Iterative Colony Filter Screening, pour l'isolation d'anticorps monoclonaux, qui ne nécessite ni immunisation ni phage. Les filiales de la société sont Philotec, Philomed et Philochem. Le siège de Philogen SpA est situé à Sienne, en Italie.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale