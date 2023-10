PHI Group, Inc. s'occupe principalement de fusions et d'acquisitions. La société est engagée dans des activités de fusions et d'acquisitions en tant que mandant et fournit des services de conseil et de consultation aux entreprises clientes par l'intermédiaire de sa filiale à 100 % PHILUX Capital Advisors, Inc. qui fournit des services de financement d'entreprises et de projets, y compris des services de conseil et de consultation en matière de fusions et d'acquisitions pour les entreprises américaines et internationales. Ses filiales comprennent Asia Diamond Exchange, Inc, Empire Spirits, Inc, PHILUX Global Funds SCA, SICAV-RAIF, PHILUX Capital Advisors, Inc, PHI Luxembourg Development S.A., PHILUX Global General Partners SA, PHI Luxembourg Holding SA, CO2-1-0 (CARBON) CORP, PHI Vietnam Investment and Development Company Ltd, Phivitae Healthcare, Inc, Vinafilms International, Inc, American Pacific Resources, Inc et PHILUX Global Energy, Inc.