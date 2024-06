PHINIA Inc. est un fournisseur indépendant de solutions et de composants. L'entreprise développe, conçoit et fabrique des composants et des systèmes intégrés. Elle fournit des systèmes à carburant, des systèmes électriques et des produits de rechange. Ses segments comprennent les systèmes à carburant et le marché de l'après-vente. Le segment des systèmes à carburant fournit des systèmes d'injection de carburant avancés, des modules d'alimentation en carburant, des bidons, des capteurs, des modules de contrôle électronique et des logiciels associés. Son portefeuille de systèmes d'injection de carburant de haute technicité comprend des pompes, des injecteurs, des rampes d'injection, des modules de contrôle moteur et des systèmes complets, y compris des logiciels et des services d'étalonnage, qui réduisent les émissions et améliorent l'économie de carburant pour les applications traditionnelles et hybrides. Le segment du marché des pièces de rechange vend des produits aux clients indépendants du marché des pièces de rechange et aux clients des services d'équipement d'origine. Le segment de l'après-vente comprend également les ventes de démarreurs et d'alternateurs aux fabricants d'équipements d'origine. Son portefeuille de marques comprend DELPHI, DELCO REMY et HARTRIDGE.