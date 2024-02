Phio Pharmaceuticals Corp. est une société de biotechnologie au stade clinique. La société se concentre sur le développement de thérapies immuno-oncologiques basées sur sa plateforme thérapeutique INTASYL à interface d'acide ribonucléique (ARNi) autodélivrante. Ses composés INTASYL sont conçus pour cibler précisément des protéines spécifiques qui réduisent la capacité de l'organisme à lutter contre le cancer, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des formulations spécialisées ou à des systèmes d'administration de médicaments, et ils sont conçus pour rendre les cellules immunitaires efficaces dans la destruction des cellules tumorales. Son principal produit candidat, le PH-762, est un composé INTASYL conçu pour réduire l'expression de la protéine de mort cellulaire 1 (PD-1). La PD-1 est une protéine qui inhibe la capacité des cellules T à tuer les cellules cancéreuses et constitue une cible cliniquement validée en immunothérapie. Son deuxième produit candidat, PH-894, est un composé INTASYL conçu pour réduire au silence BRD4, une protéine qui contrôle l'expression des gènes dans les cellules T et les cellules tumorales, agissant ainsi sur le système immunitaire et sur la tumeur.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale