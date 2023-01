Phoenix Copper note des résultats de forage "robustes" sur son actif de cuivre Empire

(Alliance News) - Phoenix Copper Ltd a déclaré mercredi que les derniers résultats de forage de son actif de cuivre Empire étaient "robustes".

L'explorateur de métaux de base et précieux dans l'État américain de l'Idaho a trouvé 149 grammes d'argent par tonne dans le trou KXD22-04 et 7,43 grammes d'or par tonne dans le trou KXD22-05. En outre, elle a trouvé 1,6 % de zinc et environ 5,2 % de cuivre dans le trou KXD22-04.

La société a déclaré que si le programme de tests métallurgiques progresse, les analyses prennent plus de temps. Phoenix a ajouté qu'un retard dans les laboratoires était à blâmer pour les résultats d'analyse plus longs que prévu.

Les actions de Phoenix Copper étaient en hausse de 1,6% à 27,95 pence chacune à Londres mercredi matin.

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

