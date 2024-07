Phoenix Copper Limited est une société de production et d'exploration de métaux de base et de métaux précieux basée au Royaume-Uni. La société se concentre sur la production d'or, d'argent et de cuivre et sur l'exploration progressive de l'or et du cobalt dans les comtés de Custer et de Lemhi. Le gisement de cuivre oxydé à ciel ouvert Empire est l'exploitation phare de la société. Le gisement de cuivre oxydé à ciel ouvert Empire est situé près de Mackay, dans l'Idaho, aux États-Unis, et est en phase de développement pour la production de cuivre, d'or et d'argent. Son projet d'exploration aurifère Navarre Creek est situé à environ cinq kilomètres (km) à l'ouest de son projet phare. Ses propriétés Redcastle et Bighorn sont situées à environ 100 miles au nord de son projet phare, la mine Empire. La propriété Redcastle comprend environ 30 claims non brevetés. La propriété Bighorn comprend environ 29 titres miniers non brevetés. Les autres projets de la société comprennent les projets Redstar, Horseshoe, Whiteknob et Bluebird.