Phoenix Copper salue la découverte d'or et d'argent à la mine Empire dans l'Idaho

(Alliance News) - Phoenix Copper Ltd a annoncé mercredi qu'elle avait terminé son forage à circulation inverse Red Star à la mine Empire dans le comté de Custer, en Idaho.

L'explorateur de métaux de base et de métaux précieux de l'État américain de l'Idaho a déclaré avoir trouvé 7,59 grammes d'or par tonne dans le trou RS22-04 et 332 grammes d'argent par tonne dans le trou RS22-02.

Ryan McDermott, directeur général de la société, a déclaré : "Les résultats des forages obtenus jusqu'à présent dans l'Idaho sont excellents : "Les résultats de forage obtenus jusqu'à présent dans la région de Red Star indiquent une minéralisation filonienne étroite à haute teneur qui se prête mieux aux méthodes d'exploitation souterraine. À l'inverse, les intercepts de forage plus longs et à plus faible teneur dans la zone de la mine à ciel ouvert Empire se prêtent à des méthodes d'exploitation à ciel ouvert à fort tonnage. La proximité des deux styles de minéralisation en dit long sur la taille et la complexité potentielles du système Empire.

Les actions de Phoenix Copper étaient en baisse de 5,9 % à 21,17 pence chacune à Londres mercredi matin.

