Phoenix Group Holdings plc : Berenberg Bank persiste à l'achat

Phoenix Group Holdings plc est une société basée au Royaume-Uni, qui exerce des activités d'épargne et de retraite à long terme. La société opère à travers quatre secteurs d'activité : UK Heritage, UK Open Europe et Management Services. Le segment UK Heritage propose une gamme de produits d'assurance-vie et de retraite. Le segment UK Open comprend des polices d'assurance-vie et d'investissement en vigueur. Il s'agit de produits tels que les retraites professionnelles et les retraites personnelles auto-investies (SIPP), qui sont vendus sous la marque SunLife, et les rentes, y compris les contrats de rente à achat groupé. Le segment européen distribue des produits d'assurance-vie liés à des unités de compte qui ne comportent pas de garanties importantes. Son segment Services de gestion comprend des sociétés d'assurance-vie et des sociétés de portefeuille. Sa marque SunLife offre aux clients une gamme de produits spécialisés, notamment la couverture vie, la libération de capitaux et les plans funéraires.

Secteur Assurance vie et santé