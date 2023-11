Le secteur britannique des pensions pourrait investir jusqu'à 1 200 milliards de livres (1 500 milliards de dollars), soit la moitié du capital nécessaire d'ici 2035 pour mettre le Royaume-Uni sur la voie de ses objectifs de consommation nette zéro, s'il existait des projets plus attrayants et moins d'obstacles réglementaires, selon un rapport publié mardi.

Le secteur britannique des pensions investit actuellement 4 % de ses actifs dans des "solutions climatiques" et est en passe d'investir seulement 300 milliards de livres d'ici 2035, selon une étude de l'assureur-vie britannique Phoenix Group et du groupe de campagne Make My Money Matter.

Trop peu de ces opportunités, qui comprennent des projets tels que l'énergie éolienne et solaire et les logements économes en énergie, sont évolutives et offrent des rendements intéressants, selon le rapport.

Les contraintes réglementaires qui pèsent sur le secteur des retraites au Royaume-Uni limitent également le financement des investissements illiquides à long terme.

"Nous avons ces grandes aspirations, comme nos pairs, d'investir dans des solutions climatiques et nous avons de vrais défis à relever", a déclaré à Reuters Bruno Gardner, responsable du changement climatique et de la nature chez Phoenix.

"L'une des raisons fondamentales est que même lorsque des opportunités se présentent, elles ne sont pas investissables (...) d'une manière qui permette d'obtenir des rendements élevés", a-t-il ajouté.

Le rapport identifie sept actions que les décideurs politiques et les régulateurs pourraient entreprendre pour débloquer les investissements, dont plusieurs pourraient être réalisées dans les 12 mois, selon M. Gardner.

Le gouvernement devrait publier un plan national de transition à l'échelle de l'économie et fournir une meilleure certitude politique à long terme et des incitations aux investisseurs, notamment en améliorant le régime de planification et d'autorisation afin de donner la priorité aux infrastructures bénéfiques pour le climat, selon le rapport.

Les régulateurs doivent fournir aux fonds de pension des éclaircissements sur la prise en compte des impacts climatiques dans le cadre de leurs obligations fiduciaires.

Les fonds de pension britanniques disposent de 3 700 milliards de livres sterling d'actifs, mais une grande partie est détenue sous forme d'obligations d'État à faible risque. Le gouvernement a dévoilé des plans visant à encourager les fonds à investir davantage dans les infrastructures et les startups, afin de stimuler la croissance économique.

Tony Burdon, directeur général de Make My Money Matter, a déclaré qu'il existait une forte demande de la part des épargnants individuels pour des investissements permettant de réduire les émissions de carbone, d'autant plus que le changement climatique "sapera les rendements des retraites à l'avenir".

Cependant, il a indiqué que les petits régimes britanniques - la Grande-Bretagne compte à elle seule plus de 5 000 régimes à prestations définies - et leurs administrateurs manquent d'expertise pour évaluer les risques liés au climat et investir en conséquence. Le manque d'orientation réglementaire "conduit à une extrême prudence" parmi les fonds, a-t-il ajouté.

Les fonds de pension du monde entier voient des opportunités dans la transition vers une économie à plus faibles émissions de carbone. Vendredi, le principal système de retraite public de Californie a déclaré qu'il ferait plus que doubler ses investissements axés sur le climat pour les porter à 100 milliards de dollars d'ici à 2030. (1 $ = 0,8075 livre) (Reportage de Tommy Reggiori Wilkes, édition de Tomasz Janowski)