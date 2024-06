Phoenix Group Holdings plc est une société britannique spécialisée dans l'épargne à long terme et la retraite. La société propose une gamme de produits d'épargne et de revenu de retraite pour aider les gens à tous les stades du cycle de vie de l'épargne. Ses secteurs d'activité comprennent les solutions de retraite, les pensions et l'épargne, les produits avec participation aux bénéfices et l'Europe et autres. Le secteur des solutions de retraite comprend les nouveaux contrats de rente individuelle et de rente à achat groupé, ainsi que les contrats en vigueur. Le secteur des solutions de retraite comprend également les contrats de rentes individuelles au Royaume-Uni. Le segment Pensions & Savings comprend les nouveaux contrats d'assurance-vie et les contrats d'assurance-vie en unités de compte en vigueur. Le secteur With-Profits comprend toutes les polices souscrites par les fonds avec participation de la Compagnie, à l'exception des contrats du Standard Life Heritage With-Profit Fund. Le secteur Europe et autres comprend les affaires souscrites en Irlande et en Allemagne. Il comprend également les produits d'assurance et les produits vendus sous la marque SunLife.

Secteur Assurance vie et santé