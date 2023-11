Phoenix Group Holdings plc est une société basée au Royaume-Uni qui est engagée dans des activités d'épargne et de retraite à long terme. L'entreprise propose une gamme de produits de retraite et d'épargne pour aider les gens à tous les stades du cycle de vie de l'épargne. La société opère à travers quatre secteurs d'activité : UK Heritage, UK Open, Europe et Management Services. Le segment UK Heritage accepte les primes supplémentaires sur les polices en vigueur. Le secteur UK Open comprend les contrats d'assurance-vie et d'investissement nouveaux et en vigueur concernant des produits tels que les retraites professionnelles et les retraites personnelles auto-investies (SIPP), qui sont vendues sous la marque SunLife, et les rentes, y compris les contrats de rente à achat groupé. Le segment européen comprend les produits qui sont activement commercialisés auprès de nouveaux assurés et les anciens produits en vigueur. Le secteur des services de gestion comprend les sociétés d'assurance-vie et les sociétés de portefeuille. Les marques de la société comprennent ReAssure, PHOENIX WEALTH et PHOENIX IRELAND.

Secteur Assurance vie et santé