* GM'S CRUISE : NOUS SOMMES RAVIS DE COMMENCER LA CONDUITE AUTONOME SUPERVISÉE À PHOENIX
* GM'S CRUISE - CETTE SEMAINE À PHOENIX, NOS VOITURES CONDUISENT DE MANIÈRE AUTONOME, AVEC UN CONDUCTEUR DE SÉCURITÉ DERRIÈRE LE VOLANT POUR SURVEILLER ET PRENDRE LE RELAIS SI NÉCESSAIRE - POST ON X
* GM'S CRUISE - WILL BEGIN SUPERVISED AUTONOMOUS DRIVING IN PHOENIX ; GRADUALLY EXPAND TO SCOTTSDALE, PARADISE VALLEY, TEMPE, MESA, GILBERT AND CHANDLER Source text : https://tinyurl.com/2h3e4r42 Couverture complémentaire de l'entreprise :