Phoenix Group PLC est un distributeur du fabricant d'équipements MicroBT basé aux Émirats arabes unis et un distributeur de portefeuilles numériques et de cool wallets à travers le Moyen-Orient et l'Afrique. La société propose le commerce de machines informatiques à haute performance et l'hébergement de centres de données. La société développe, exploite et gère des centres de données spécialisés, hébergeant des ordinateurs à haute performance pour les actifs numériques dans les Émirats arabes unis, à Oman, aux États-Unis d'Amérique et au Canada. Elle héberge, exploite et entretient également des équipements dans ses centres de données existants et permet des opportunités d'investissement dans le domaine de l'exploitation minière en nuage. La société exploite environ 30 filiales, dont M/s Phoenix world Electronics Trading LLC, M/s Mega Phoenix Electronics Trading LLC, M/s PTC Clod Tech FZCO, et M/S Phoenix Ventures Limited, entre autres.