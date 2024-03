Phoenix Copper Ltd - société minière basée à Londres et possédant des projets en Suède, en Finlande et au Kosovo - déclare avoir finalisé l'achat de deux broyeurs à boulets d'occasion pour son projet Empire dans l'Idaho, aux États-Unis. L'équipement, qui a coûté au total 1,1 million USD, devrait être transporté dans l'Idaho au cours de l'été. Il a été acheté avec une remise de 6 à 7 millions d'USD.

Phoenix prévoit maintenant de se procurer d'autres équipements d'occasion pour économiser de l'argent sur le projet, mais indique qu'elle n'informera pas le marché de tous les achats futurs, à moins qu'ils n'affectent "matériellement" l'économie de l'Empire.

Cours actuel de l'action : 12,25 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 60

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.