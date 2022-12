Phoenix Mecano annonce des objectifs à l'horizon 2026

Zurich (awp) - Le fabricant de composants et de boîtiers Phoenix Mecano présente de nouveaux objectifs à moyen terme, à l'occasion de sa journée des investisseurs à son siège de Stein am Rhein. A l'horizon 2026, le groupe vise une croissance du chiffre d'affaires moyenne de 6 à 10% sur le cycle économique, à la fois de manière organique et par le biais d'acquisitions.

Le marge d'exploitation Ebit doit s'établir entre 8 et 12%, tandis que le rendement du capital investi (ROCE) est attendu autour de 15%, indique l'entreprise schaffhousoise jeudi dans un communiqué.

Avec ses activités industrielles (boîtiers et composants industriels), Phoenix Mecano vise une croissance supérieure au PIB à long terme et une marge Ebit à deux chiffres. La filiale Dewertokin devrait quant à elle retrouver une croissance à deux chiffres pour une marge Ebit à un chiffre.

rq/jh