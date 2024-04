Phoenix Mecano AG est un fabricant basé en Suisse dans le domaine des composants techniques pour le secteur industriel. La société opère à l'échelle mondiale par le biais de trois segments. La division Enclosures comprend des boîtiers standardisés et personnalisés en aluminium, en plastique et en polyester renforcé de fibres de verre, ainsi que des panneaux de commande de machines et des systèmes de suspension destinés à protéger les équipements électriques sensibles, avec des applications telles que les boîtiers antidéflagrants, les claviers à membrane et les systèmes tactiles, entre autres. La division Mechanical Components couvre les profilés en aluminium, les systèmes de raccordement de tuyaux, les composants de convoyeurs, les vérins électriques, les colonnes de levage, les entraînements linéaires et les raccords pour la construction de machines, ainsi que les meubles à réglage électrique, tels que les lits d'hôpitaux. La division ELCOM/EMS fabrique, entre autres, des interrupteurs, des connecteurs, des composants inductifs, des transformateurs, des alimentations, des équipements pour circuits imprimés, des diodes électroluminescentes (LED) et des fonds de panier.

Secteur Equipements et composants électriques