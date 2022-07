Phoenix Mecano: enquête sur des irrégularités dans une filiale américaine

Zurich (awp) - Phoenix Mecano mène une enquête interne sur de potentielles irrégularités dans une filiale américaine, concernant certaines commandes de clients, des ventes externes et des créances liées à des livraisons et des prestations. Les investigations portent sur des transactions entre 2018 et cette année.

Selon les résultats préliminaires, le groupe s'attend à un impact non récurrent sur le résultat dans une fourchette haute à un chiffre en millions d'euros, selon le communiqué paru lundi.

Le fabricant de composants et de boîtiers électroniques précise que les révélations sont venues de lanceurs d'alerte internes. Il est aidé dans son enquête par des experts et des avocats externes et s'engage à l'affaire avec "tout le soin et l'urgence nécessaires". Phoenix Mecano s'engage à renforcer "sa culture d'entreprise en matière d'éthique et de responsabilité".

L'entreprise de Stein am Rhein précise, en excluant les conclusions de l'enquête, être en bonne voie pour atteindre ses objectifs de croissance des ventes et de résultat opérationnel pour 2022, malgré la détérioration des conditions macroéconomiques. Elle publiera ses résultats semestriels le 11 août.

