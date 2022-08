Phoenix Mecano pénalisé par une charge exceptionnelle aux Etats-Unis

Zurich (awp) - Le fabricant de composants et boîtiers Phoenix Mecano a vu son bénéfice pénalisé au premier semestre 2022 en raison d'une charge exceptionnelle liée à une enquête interne dans une filiale aux Etats-Unis. L'entreprise confirme cependant ses objectifs pour 2022.

Entre janvier et juin 2022, le chiffre d'affaires de Phoenix Mecano a progressé de 1,6% à 410 millions d'euros. En termes organiques et à taux de change constants, les ventes se sont cependant contractées de 3,1%, écrit le groupe schaffhousois jeudi dans un communiqué.

Les entrées de commandes sont restées à un niveau quasiment inchangé, à 437,7 millions d'euros, contre 440,3 millions un an plus tôt.

Le résultat d'exploitation Ebit s'est contracté de 18,6% à 20,1 millions d'euros. La rentabilité a été pénalisée par une charge exceptionnelle de 6,1 millions de dollars, ou 5,6 millions d'euros, liée à une enquête pour des irrégularités dans une filiale aux Etats-Unis.

"L'enquête est en grande partie terminée et a révélé des irrégularités dans la comptabilisation du chiffre d'affaires, des dépenses de matériel, des créances, des dettes et des régularisations", écrit l'entreprise. Celle-ci ne prévoit pas d'autres conséquences financières significatives d'ici à la fin de l'enquête. En revanche, il faut encore s'attendre à des coûts de restructuration. Les autres charges sur les résultats ne devraient pas dépasser 2 millions d'euros, indique Phoenix Mecano.

Hors effet exceptionnel, le résultat d'exploitation se serait inscrit en hausse de 4,2% à 25,7 millions d'euros.

Au final, Phoenix Mecano inscrit un bénéfice net en baisse de 19,9% à 13,1 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires est légèrement inférieur aux prévisions des analystes tandis que le résultat d'exploitation Ebit et le bénéfice net s'inscrivent dans la fourchette des attentes.

Activité en Chine pénalisée

Si la demande pour les boîtiers électronique et le développement des énergies renouvelables ont soutenu les ventes des divisions Composants industriels et Systèmes de boîtiers, l'unité Dewertokin (DOT), qui produit en Chine, a souffert des confinements dans le pays. Les ventes de DOT ont reculé de 11,4%, alors que celles des deux premières divisions ont crû de respectivement 13,5% et 13,7%.

Phoenix Mecano s'attend à ce que la demande générale continue de s'affaiblir au deuxième semestre, dans un contexte de détérioration des conditions macroéconomiques avec en toile de fond la guerre en Ukraine, des confinements partiels en Chine et l'inflation.

A condition qu'une récession significative n'intervienne pas en seconde partie d'année, les responsables de Phoenix Mecano se disent confiants pour l'objectif d'augmentation du chiffre d'affaires en 2022. Abstraction faite des effets spéciaux liés aux irrégularités dans la filiale américaine, l'objectif d'une amélioration de l'Ebit à un taux à deux chiffres devrait également être atteint.

"Les moteurs de croissance liés aux grandes tendances - automatisation, numérisation, changement démographique et sortie des énergies carbone - restent intacts", écrit Phoenix Mecano.

