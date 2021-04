Phoenix Mecano prudent pour 2021, malgré une entame d'exercice plein gaz

Zurich (awp) - Le producteur de composants et de boîtiers électroniques Phoenix Mecano a étoffé au 1er trimestre ses entrées de commandes de près d'un quart à 211,8 millions d'euros et ses revenus de près d'un cinquième à 191,8 millions. La direction prévient néanmoins que des goulots d'étranglements et une inflation des coûts d'approvisionnement risquent de brider croissance et rentabilité sur l'ensemble de l'exercice.

Sur le plan opérationnel, l'excédent d'exploitation (Ebit) a bondi de 73,9% à 10,5 millions. Des coûts exceptionnels comptabilisés sur la base de comparaison cette fois ont induit une explosion du bénéfice net à 6,7 millions, contre 1,2 million, détaille le compte-rendu intermédiaire publié mercredi.

Les résultats présentés défrisent la plupart des rares projections élaborées par des analystes. Les entrées de commandes n'étaient pas attendues à plus de 196,4 millions, les recettes à plus de 146,9 millions, l'Ebit à plus de 11,4 millions. La Banque cantonale de Zurich (ZKB) par contre anticipait un bénéfice net de 8,2 millions.

Afin de préserver les liquidités et soutenir la croissance du groupe, le conseil d'administration propose de raboter de deux francs suisses par titre la rémunération des actionnaires pour l'année écoulée, à 8 francs suisses.

Malgré les incertitudes liées à la pandémie de coronavirus, Phoenix Mecano perçoit une poursuite de la convalescence de ses débouchés industriels. La progression des ventes en résultant doit permettre de dégager un Ebit de l'ordre de 40 millions pour 2021.

jh/lk